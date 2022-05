PRONOS PARIS RMC Les paris sur Francfort - Rangers du 18 mai - Ligue Europa finale

Notre pronostic: prolongation entre Francfort et les Rangers (3.45)

Finale inédite et inattendue entre Francfort (11e de Bundesliga) et les Rangers (2e de Premiership). Les vainqueurs de la Coupe de l'UEFA en 1980 n'ont perdu qu'une seule rencontre sur 90 minutes (face au Betis avant de se qualifier en prolongation) en Ligue Europa mais restent sur huit matches sans victoire en championnat d'Allemagne (cinq nuls et trois défaites lors des huit dernières journées). De leur côté, les Ecossais, ont déjà éliminé deux clubs allemands, Dortmund en 1/16e de finale et Leipzig en 1/2. Les vainqueurs de la Coupe des Coupes en 1972 seront privés de leur meilleur buteur, le Colombien Alfredo Morelos mais ont réussi de superbes performances sans lui sur la scène européenne. Pour moi, c'est du 50/50 entre ces deux équipes mais les supporters des Rangers vont transformer la stade de Séville en petit Ibrox Park. Avec un latéral droit comme James Tavernier, meilleur buteur de la Ligue Europa (7 réalisations en 13 rencontres) et auteur de 9 buts en championnat, les "Gers" possèdent un joueur particulier, capable de faire en sorte de "ramener la coupe à Glasgow". Je vous propose de jouer le nul mais aussi un but de Tavernier (4.70) et pourquoi pas une séance de tirs au but (5.00)... ce qui ferait très plaisir à Lionel Charbonnier et à Jérome Rothen. A vous de voir !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 35 %

Les autres pronostics sur Francfort - Rangers:

Pari du jour: les Rangers remportent la Coupe (2.00)

Pari sûr: les deux équipes marquent (1.64)

Pari de folie: la finale se jouera aux tirs au but (5.00)

Buteur: Tavernier (4.70)

MyMatch : les deux équipes marquent, Borre ou Tavernier buteur (2.75)

Les autres options :

Nul entre Excelsior et Heracles aux Pays-Bas (3.55)

Nul entre Zeljeznicar et Banja Luka en Bosnie (2.95)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 36.13

