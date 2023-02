PRONOS PARIS RMC Les paris sur Inter - Porto du 22 février – LDC 1/8 de finale aller

Notre pronostic : l’Inter bat Porto et moins de 4,5 buts dans le match (1.86)

Avantage aux Nerazzurri ce soir à Giuseppe Meazza en 1/8 de finale aller de la Ligue des champions ! A l’exception de la défaite face à Empoli que l’on peut considérer comme un accident, l’Inter a remporté ses six autres matches à domicile en 2023 et présente un excellent bilan devant son public cette saison : dix victoires et deux revers en douze rencontres de Série A, ainsi que des succès contre Barcelone (1-0) et Plzen (4-0) en LDC pour une défaite face au Bayern (0-2) lors de la première journée de la phase de poule. Dauphin de Naples en championnat, les Milanais sont en forme. Cette année, ils ont disputé onze matches : sept victoires (sur 90 minutes), trois nuls et un seul accroc. Alors même si Porto est sur une série en cours de dix succès consécutifs contre des adversaires bien plus faibles que les Nerazzurri, je pense que la logique sera respectée ce soir en Italie. Par ailleurs, les partenaires de Lautaro Martinez ont toujours gagné chez eux face au FCP dans cette compétition (2-1 et 3-1, en 2005 et 2006). Je vous propose de parier sur la victoire des Italiens avec moins de 4,5 buts dans la rencontre pour presque doubler votre mise... voire moins de 3,5 (2.20). A vous de choisir !

Fiabilité : 60 %

Les autres pronostics sur Inter - Porto :

Pari sûr : l’Inter ne perd pas et moins de 3,5 buts dans le match (1.48)

Buteur : Martinez (2.55)

Pari de folie : l’Inter gagne et Martinez marque (3.00)

MyMatch : l’Inter ne perd pas, moins de 4,5 buts dans le match, Martinez buteur (3.05)

Pariez sur Inter - Porto ici