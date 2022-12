PRONOS PARIS RMC Les paris sur Japon – Croatie du 5 décembre – CDM 2022

Notre pronostic : le Japon ne perd pas contre la Croatie et au moins un but (1.98)

Après avoir battu l’Allemagne puis l’Espagne, le Japon a pris confiance. Les Japonais se sont inclinés face au Costa Rica, ce qui prouve une chose : les Nippons sont moins forts lorsqu’ils doivent faire le jeu. Cela ne sera pas le cas face à la Croatie et c’est pourquoi je me dis qu’il y a un coup à tenter. Les Croates aiment avoir le contrôle du ballon. La Croatie s’en est très bien sortie dans la poule F avec un seul succès contre le Canada (4-1) pour deux scores nuls et vierges face au Maroc et la Belgique. Le finaliste de la dernière édition ne transcende pas les foules et j’ai comme l’impression qu’il pourrait se faire piéger aujourd’hui face aux Samouraïs Bleus. Je tenterais un coup en pariant sur le fait que ces derniers ne perdent pas avec au moins un but dans la rencontre, ce qui vous permettrait de quasiment doubler votre mise. Si vous voulez tenter un coup de folie, la cote de la victoire du Japon dans le temps réglementaire est très intéressante (3.85) !

Les autres pronostics sur Japon – Croatie :

Le pari sûr : plus de 1,5 but (1.36)

Le pari de folie : le Japon gagne (3.85)

Le buteur : Ritsu Doan (5.40)

Le MYMATCH : les deux équipes marquent et Doan ou Kramaric buteur (3.40)

Pariez sur Japon – Croatie ici !