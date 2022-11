PRONOS PARIS RMC Les paris sur Juventus - Paris-SG du 2 novembre - Ligue des champions

Notre pronostic: le PSG gagne à Turin et Mbappé marque (2.30)

A égalité avec Benfica (11 points chacun), le Paris-SG doit faire aussi bien à Turin que les Portugais à Haïfa pour terminer en tête du groupe H de la Ligue des champions. La différence de but particulière étant la même (1-1 à Lisbonne et au Parc des Princes), c'est le goal-average général qui place les champions de France (+8) en ballotage favorable face à Benfica (+4). Vu la dynamique actuelle de la Juventus (7e de Série A), il est logique que Paris soit nettement favori, surtout que les Bianconeri sont décimés: Vlahovic, Di Maria, Paredes, Pogba, Bremer, McKennie, Danilo, Chiesa, de Sciglio, Aké et Kaio Jorge manqueront à l'appel ce soir. Pas vraiment idéal alors que la Juve doit faire aussi bien contre Paris que Haïfa face à Benfica pour au moins assurer la 3e place synonyme de repêchage en la Ligue Europa. Malgré les absences de Neymar (suspendu), Navas ou encore Kimpembe, je ne vois pas comment le PSG pourrait se rater à Turin contre une équipe bis. Pour doubler votre mise, je vous conseille de parier sur une victoire parisienne avec au moins un but de Kylian Mbappé.

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Juventus - Paris-SG:

Pari sûr: le PSG gagne (1.68) (1.58)

Pari de folie: le PSG gagne et les deux équipes marquent (2.95)

Buteur: doublé de Mbappé (5.00)

MyMatch: le PSG gagne, Mbappé et Messi marquent (4.20)

Les autres options:

Chelsea bat le Dynamo Zagreb et Aubameyang marque (2.20)

Milan bat Salzbourg et Giroud ou Leao marque (1.80)

Le Real Madrid bat le Celtic et Vinicius marque (2.10)

Le Shakhtar ne perd pas contre Leipzig (2.00)

Cote totale pour les trois paris du jour: 38.25

