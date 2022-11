PRONOS PARIS RMC Les paris sur le futur champion du monde

Notre pronostic: qui va remporter la Coupe du monde ?

C'est demain le grand jour ! La 22e Coupe du monde de l'histoire, organisée pour la deuxième fois en Asie (Qatar) après celle de 2002 (Corée/Japon) a son favori, le Brésil, déjà vainqueur à Yokohama il y a vingt ans. Serait-ce un signe ? En 2018, la France a remporté le trophée vingt ans après celui gagné à domicile. La Seleçao peut-elle en faire autant ? Les bookmakers pensent que oui et l'ensemble de la Dream Team des Paris RMC aussi.

Nous sommes unanimes pour citer les partenaires de Neymar parmi nos trois favoris. Juste derrière les "Auriverde" (4.50), c'est l'Argentine de Messi qui est la plus citée (six fois). Yohan Bredow n'a pas placé l'Albi-Céleste (6.50) parmi ses trois favoris. Il a préféré la Belgique (20.00), pourtant vieillissante. Mais il est le seul. Pour nous, les deux géants d'Amérique du Sud ne devraient pas laissé échapper la Coupe du monde 2022. Il est vrai que les vainqueurs européens ont toujours été sacrés en Europe, à l'exception de l'Espagne en Afrique du Sud (2010). La France n'arrive qu'en troisième position derrière le Brésil et l'Argentine avec seulement trois suffrages: seuls Eric Di Meco, Yohan Bredow et Benoît Boutron ont placé les Bleus parmi les vainqueurs possibles. Pour Jérôme Rothen, Lionel Charbonnier, Rolland Courbis et moi, les Bleus passeront le premier tour mais n'atteindront, au mieux, que les 1/2 finales. Les absences notables (Pogba, Kanté et N'kunku), l'inexpérience du milieu de terrain, les incertitudes en défense et la malédiction des tenants depuis trois compétitions ne nous incitent pas à faire de la France un potentiel champion du monde. Jérôme Rothen voit plus le Portugal, Rolland Courbis l'Angleterre, Lionel Charbonnier l'Allemagne, Yohan Bredow la Belgique et moi les Pays-Bas, pour inquiéter le duo sud-américain. Maintenant, à vous de vous faire une idée !

Chaque membre des Paris RMC a donné trois vainqueurs potentiels.

Eric Di Meco

Brésil (4.50)

Argentine (6.50)

France (8.00)

Lionel Charbonnier

Brésil (4.50)

Argentine (6.50)

Allemagne (13.00)

Jérôme Rothen

Brésil (4.50)

Argentine (6.50)

Portugal (18.00)

Rolland Courbis

Brésil (4.50)

Argentine (6.50)

Angleterre (11.00)

Christophe Paillet

Brésil (4.50)

Argentine (6.50)

Pays-Bas (14.00)

Yohan Bredow

Brésil (4.50)

France (8.00)

Belgique (20.00)

Benoît Boutron

Brésil (4.50)

Argentine (6.50)

France (8.00)

