PRONOS PARIS RMC Les paris sur le groupe C

Notre pronostic: quelles équipes vont se qualifier ?

Comme l'Angleterre dans le groupe B, l'Argentine fait l'unanimité dans le groupe C. Les Messi, Martinez, Dybala, Alvarez et Di Maria sont largement au-dessus, du moins sur le papier. Pour la seconde place qualificative, les "footeux" Jérôme Rothen, Eric Di Meco et Rolland Courbis parient sur le Mexique. En revanche, Lionel Charbonnier et les journaliste optent pour la Pologne, grâce notamment à Lewandowski.

Eric Di Meco

1e - Argentine (1.35)

2e - Mexique

Lionel Charbonnier

1e - Argentine (1.35)

2e - Pologne

Jérôme Rothen

1e - Argentine (1.35)

2e - Mexique

Rolland Courbis

1e - Argentine (1.35)

2e - Mexique

Christophe Paillet

1e - Argentine (1.35)

2e - Pologne

Yohan Bredow

1e - Argentine (1.35)

2e - Pologne

Benoît Boutron

1e - Argentine (1.35)

2e - Pologne

