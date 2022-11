PRONOS PARIS RMC Les paris sur le groupe D

Notre pronostic: quelles équipes vont se qualifier ?

Aucun membre des Paris RMC ne voit la France passer à la trappe dès le premier tour mais Lionel Charbonnier, Yohan Bredow et moi pensons que les Bleus vont souffrir et ne termineront pas premiers mais deuxièmes derrière le Danemark. Tous nos camarades de jeu voient quand même la France finir en tête sans pour cela éblouir toute la planète foot. En revanche, personne n'a cité l'Australie et la Tunisie pour une place en 1/8 de finale.

Eric Di Meco

1e - France (1.50)

2e - Danemark

Lionel Charbonnier

1e - Danemark (3.25)

2e - France

Jérôme Rothen

1e - France (1.50)

2e - Danemark

Rolland Courbis

1e - France (1.50)

2e - Danemark

Christophe Paillet

1e - Danemark (3.25)

2e - France

Yohan Bredow

1e - Danemark (3.25)

2e - France

Benoît Boutron

1e - France (1.50)

2e - Danemark

