PRONOS PARIS RMC Les paris sur Le Havre – Rodez du 8 mai – Ligue 2

Notre pronostic : Le Havre bat Rodez et moins de 3,5 buts dans le match (1.82)

Le Havre est une équipe qui brille par son pragmatisme. Sans être impressionnants, les Normands dominent cette Ligue 2 depuis le début de la saison et sont invincibles à domicile. Cependant, la montée à l’échelon supérieur n’est pas encore validée et le FC Metz, 3e, reste à l’affut du moindre faux pas du duo de tête. La victoire est donc obligatoire pour les joueurs de Luka Elsner. Mais rien ne sera facile contre une équipe de Rodez qui lutte pour son maintien. Les Ruthénois sont en grande forme depuis deux mois. Ils ont, en effet, remporté six de leurs huit derniers matches, leur permettant de remonter à la 13e place. SI la marche risque d’être légèrement trop haute ce soir au Stade Océane, difficile d’imaginer une pluie de buts des Havrais qui devraient une nouvelle fois s’imposer à l’usure.

Le pari sûr : Le Havre ne perd pas et moins de 4,5 buts dans le match (1.20)

Le pari de folie : Le Havre gagne par un but d’écart (3.00)

Le MyMatch : nul à la mi-temps, Le Havre gagne et moins de 3,5 buts dans le match (4.10)

Brighton bat Everton et plus de 2,5 buts dans le match (1.80)

Fulham ne perd pas face à Leicester et les deux équipes marquent (2.10)

L’Udinese bat la Sampdoria et moins de 3,5 buts dans le match (2.05)

Cote totale des quatre paris du jour : 14.10