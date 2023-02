PRONOS PARIS RMC Les paris sur Leipzig – Man. City du 22 février – LDC 1/8 de finale aller

Notre pronostic : Man. City ne perd pas à Leipzig et les deux équipes marquent (1.92)

Même si les Cityzens peuvent parfois passer au travers en 2023 comme c’est arrivé à Tottenham et contre Manchester lors du derby à Old Trafford ou encore à Southampton en ¼ de finale de la Coupe de la Ligue anglaise avec une équipe bis sans Ederson, Haaland, de Bruyne, Mahrez ou Bernardo Silva, ils ne se ratent que très peu lors des grands rendez-vous. En effet, depuis la reprise, Man. City a battu Tottenham, Liverpool, deux fois Chelsea et deux fois Arsenal, notamment lors du choc pour le titre, à l’Emirates (3-1) le 15 février. Par ailleurs, les Mancuniens n’ont pas encore encaissé le moindre but à l’extérieur en Ligue des champions : 4-0 à Séville, 0-0 à Copenhague et à Dortmund. Vu l’importance de ce rendez-vous pour les hommes de Guardiola, je suis convaincu qu’ils ne perdront pas en Allemagne ce soir. De son côté, Leipzig (5e de Bundesliga) se montre irrégulier en 2023 : trois victoires, deux nuls et une défaite… à domicile face à l’Union Berlin (1-2), le dauphin du Bayern. Enfin, il n’y a pas photo entre les deux équipes en termes d’effectif. Pour toutes ces raisons je n’envisage pas la défaite du favori… mais le RBL a les armes pour marquer.

Fiabilité : 60 %

Les autres pronostics sur Leipzig – Man. City :

Pari sûr : les deux équipes marquent (1.62)

Buteur : Haaland (1.74)

Pari de folie : Man. City gagne et les deux équipes marquent (3.15)

MyMatch : Man. City ne perd pas, les deux équipes marquent et Haaland buteur (2.70)

