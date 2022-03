PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lens - Clermont du 19 mars - Ligue 1

Notre pronostic: Lens bat Clermont (1.66)

Quand Clermont (16e) se déplace... ça passe ou ça casse ! Battu 4-0 à Lille et à Monaco mais aussi 1-0 à Montpellier, le promu auvergnat s'est imposé à Marseille, Nice et Angers lors de ses six derniers déplacements. Quant à Lens (9e), ses performances à domicile sont irrégulières mais il faut bien avouer que le calendrier récent n'a pas gâté les "Sang et Or". Ils ont battu Bordeaux et Rennes, pris un point contre Lyon et le Paris-SG mais chuté face à Marseille et Brest. Cet après-midi, je vois bien le Racing s'imposer face à Clermont avec le soutien du public de Félix-Boallaert. N'oublions pas qu'en quinze ans, Clermont ne s'est imposé qu'une seule fois dans le Pas-de-Calais, en Ligue 2 (2018), en douze confrontations.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 65 %

Les autres pronostics sur Lens - Clermont :

Pari sûr : 1N et + de 1,5 but dans le match (1.44)

Pari de folie: 1N et les deux équipes marquent (2.10)

Buteur: Kalimuendo (2.65)

MyMatch : Lens gagne, les deux équipes marquent, Kalimuendo ou Fofana buteur (4.10)

Les autres options :

Paris FC bat Pau (1.72)

Maribor bat Celje (1.64)

Twente bat Zwolle (1.64)

Mayence bat Bielefeld (1.64)

Santa Clara bat Belenenses (1.58)

Cote totale pour les six paris à domicile: 19.90

Pariez sur Lens - Clermont ici