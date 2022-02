PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lens - Lyon du 19 février - Ligue 1

Notre pronostic: Lyon prend un point à Lens (3.45)

Lyon retrouve des couleurs ! En un mois, l'OL a remporté quatre matches sur cinq en Ligue 1, à Troyes, puis contre Marseille, Nice et Saint-Etienne, et n'a été battu qu'à Monaco, sa seule défaite à l'extérieur depuis mi-novembre. L'opération remontée au classement a commencé mais il faudra confirmer ce soir à Lens pour espérer finir européen en fin de saison. La mission des Gones n'a rien d'impossible surtout qu'ils aiment les voyages à Bollaert: quatre succès et un nul lors des cinq dernières visites ! De son côté, le Racing marque vraiment le pas depuis fin novembre et reste sur deux victoires, trois nuls et deux défaites (contre l'OM en L1 et Monaco en Coupe de France) toute compétition confondue devant son public. Face à la lanterne rouge bordelaise, les Sang et Or ont peiné pour s'imposer 3-2 alors qu'ils menaient 3-0 après 26 minutes de jeu. Vu la dynamique des deux équipes, j'exclurais la défaite lyonnaise et partirais plutôt sur un score de parité. Et si cela devait pencher d'un côté, ce serait, selon moi, en faveur de Lyon. A vous de voir !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

