PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lens - Marseille du 6 mai – Ligue 1

Notre pronostic : Lens ne perd pas et les deux équipes marquent (2.10)

C’est le rendez-vous incontournable de cette fin d’année en Ligue 1 ! Lens, troisième, reçoit l'Olympique de Marseille, deuxième et qui compte un petit point d'avance sur les Sang et Or. À quelques journées de la fin du championnat, cette rencontre au sommet pourrait déterminer quel club terminera dauphin du Paris Saint-Germain. Difficile de pronostiquer un duel aussi indécis. Lens est la meilleure équipe du championnat à domicile avec seulement une défaite concédée en seize matchs, tout comme l'OM est la meilleure équipe à l'extérieur avec une seule petite défaite en seize déplacements. Le jeu de Lens pourrait convenir parfaitement aux Marseillais qui n'aiment pas faire face à des défenses regroupées et qui adorent évoluer en contre. Pourtant, je pense que Lens, qui est dans une dynamique incroyable, peut poser des soucis aux Olympiens. Je pense que les Lensois ne perdront pas ce match, mais qu'au vu des effectifs respectifs, les deux équipes marqueront.

