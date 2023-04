PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lens – Monaco du 22 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco ne perd pas à Lens et les deux équipes marquent (2.45)

Choc de haut de tableau ce soir à Bollaert entre Lens (3e avec 63 points) et Monaco (4e avec 61 points). Le RCL est la meilleure équipe de Ligue 1 à domicile cette saison avec treize victoires, un nul dans le derby face à Lille, et une défaite contre Nice. Après quatre succès consécutifs, les « Sang et Or » ont chuté à Paris le week-end dernier et ont dit adieu à tous leurs espoirs de titre. L’objectif est cependant de terminer sur le podium et le Racing a son destin en main car il recevra ses deux concurrents directs, Monaco et Marseille. Mais l’ASM voyage très bien depuis le début de la compétition avec une seule défaite en déplacement, 4-3 à Lille, pour cinq nuls et neuf succès. Les Monégasques viennent de prendre dix points sur douze en quatre journées et comptent bien finir la saison en trombe pour arracher une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Sur cette rencontre capitale, je donnerais un léger avantage aux visiteurs. Ils n’ont perdu ni à Paris, ni à Marseille et ont pris plus de points hors de la Principauté que sur le Rocher. Enfin, leur effectif me semble plus adapté dans l’optique du sprint final, hormis pour la place de gardien de but. Pour toutes ces raisons, je vous propose de jouer le N2 et les deux équipes marquent afin de largement doubler la mise.

Fiabilité : 50 %

