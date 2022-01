PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lens – Monaco du 30 janvier – Coupe de France

Notre pronostic : Lens ne perd pas face à Monaco et les deux équipes marquent (2.30)

Après leur défaite respective en championnat, le RC Lens et l’AS Monaco chercheront à rebondir ce soir en Coupe de France. Les Sang-et-Or ont montré de l’abnégation et ont été puisés au fond d’eux au tour précédent face au rival lillois. Ils s’en sont sortis chez eux aux tirs au but après une rencontre spectaculaire (2-2). Menés jusqu’à la 5e minute du temps additionnel, il a fallu que Fofana, toujours lui, égalise. Difficile de battre ces Lensois à Bollaert même si Strasbourg, le 22 septembre, et Marseille, le week-end dernier, y sont parvenus. Monaco est prévenu et va devoir hisser son niveau de jeu pour aller chercher la qualification. Les Monégasques viennent de s’incliner à Montpellier (3-2). Leur parcours en coupe a été relativement facile avec des succès sur les pelouses du Red Star et de Quevilly-Rouen. Cette fois, ce ne sera pas la même affaire. Je m’attends évidemment à des buts pour ce duel entre deux équipes offensives. Je donnerais un avantage au Racing à domicile en me couvrant avec le 1N.

