PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lens – Nantes du 30 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Lens bat Nantes et au moins deux buts (1.84)

A dix contre onze, les Lensois sont allés chercher un point très important au Parc des Princes ! Les Sang-et-Or ne peuvent rien lâcher dans ce sprint final et peuvent toujours viser une qualification pour une coupe européenne. Pour cela il faudra gagner à domicile contre Nantes. Les Nantais n’ont plus rien à jouer en championnat. Alors oui, mathématiquement, il est toujours possible de se qualifier pour l’Europe mais beaucoup de clubs sont devant le FC Nantes au classement. De plus, les Canaris se préparent déjà pour la finale de la Coupe de France. C’est pourquoi je pense que Lens va remporter cette rencontre. Pour faire gonfler la cote, je miserais également sur le fait qu’il y ait au moins deux buts dans le match (1.84) !

Les autres pronostics sur Lens – Nantes :

Pari de folie : Lens bat Nantes et les deux équipes marquent (3.25)

Pari sûr : Lens ne perd pas et au moins un but (1.22)

Buteur : Florian Sotoca (Lens) marque (2.90)

MYMATCH : Lens gagne, au moins deux buts et Sotoca ou Fofana marque (2.45)

Pariez sur Lens – Nantes ici !

Les autres options :

Rennes bat Saint-Etienne par au moins deux buts d’écart (1.80)

Stuttgart bat Wolfsbourg (2.05)

Liverpool gagne à Newcastle par au moins deux buts d’écart (2.05)

Manchester City gagne à Leeds par au moins deux buts d’écart (1.76)

Cote totale des cinq paris du jour : 24.50