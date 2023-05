PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lens – Reims du 12 mai – Ligue 1

Notre pronostic : Lens bat Reims et but d’Openda (2.30)

En s’imposant contre l’Olympique de Marseille, le RC Lens a pris une très grosse option pour terminer à la 2e place mais attention au relâchement. Les Sang-et-Or ne possèdent que deux petits points d’avance sur les Marseillais et ne peuvent pas se permettre d’en laisser en route dans cette lutte à distance, surtout à domicile. Les Lensois sont largement favoris ce soir contre les Rémois même si ces derniers ont battu Lille la semaine dernière. Avant cette victoire, le Stade de Reims avait enchaîné trois défaites consécutives et n’a donc plus rien à jouer. Lens devrait s’imposer logiquement et pour faire gonfler la cote je vous propose d’ajouter le but de Loïs Openda, décisif à Marseille et lors des deux précédentes rencontres. Un pari coté à 2.30 !

Le pari de folie : Lens par un but d’écart (3.40)

Le pari sûr : Lens ne perd pas et moins de 4,5 buts (1.31)

Le MYMATCH : Lens mène à la pause, bat Reims, au moins deux buts dont un d’Openda (3.50)

Cologne bat le Hertha Berlin (1.86)

La Lazio bat Lecce et au moins deux buts (2.00)

Cote totale des trois paris du jour : 8.56