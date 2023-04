PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lens – Strasbourg du 7 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Lens bat Strasbourg et au moins trois buts (2.00)

Les Lensois dont désormais 2e du championnat en l’emportant la semaine dernière à Rennes et sont revenus à six points du PSG. En l’emportant ce soir, ils pourraient mettre une grosse pression sur le club de la capitale qui se déplace à Nice et enchaîner un quatrième succès d’affilée. Strasbourg, malgré sa défaite à Monaco, reste non-relégable mais les Auxerrois, 17e, sont revenus à égalité de points. Cela va être serré jusqu’à la fin de la saison. A l’extérieur, je ne vois pas le Racing faire un résultat. On pourrait tout de même assister à un beau spectacle entre les deux équipes. Je vous propose le succès lensois avec au moins trois buts dans la rencontre (2.00) !

Les autres pronostics sur Lens – Strasbourg :

Le pari sûr : Lens gagne (1.44)

Le pari de folie : Lens gagne et les deux équipes marquent (3.10)

Le buteur : Loïs Openda (2.10)

Le MYMATCH : Lens bat Strasbourg, au moins deux buts dont un d’Openda (2.45)

Les autres options :

Séville ne perd pas contre le Celta Vigo et les deux équipes marquent (2.25)

L’inter gagne sur la pelouse de la Salernitana sans encaisser de but (2.15)

Naples gagne à Lecce et au moins deux buts (1.86)

Le Milan bat l’Empoli par au moins deux buts d’écart (1.86)

Cote totale des cinq paris du jour : 33.47