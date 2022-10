PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lens - Toulouse du 28 octobre - Ligue 1

Notre pronostic: Lens bat Toulouse et moins de 4,5 buts dans le match (1.86)

Lens, dauphin du Paris-Saint-Germain en Ligue 1, est la seule équipe française ayant remporté tous ces matches à domicile (six sur six)... mais les trois derniers ont été gagnés sur le même score: 1-0 contre Troyes, Lyon et Montpellier ! Par ailleurs, aucun des sept derniers matches du RCL n'a engendré plus de 2,5 buts. D'où l'intérêt d'ajouter "moins de 4,5 buts" dans la rencontre que les Lensois devraient logiquement remporter face à Toulouse. En effet, le TFC, après avoir gagné 3-0 à Troyes en début de saison, n'a pris qu'un point sur douze possibles à l'extérieur (1-1 à Lyon). En cas de succès ce soir à Bollaert, les "Sang et Or" seraient assurés de conserver leur deuxième place derrière le PSG. La mission n'a rien d'impossible.

Fiabilité : 60 %

Les autres pronostics sur Lens - Toulouse:

Pari sûr: Lens gagne (1.58)

Pari de folie: Lens gagne 1-0 (7.25)

Buteur: Sotoca (2.35)

MyMatch: Lens gagne, moins de 4,5 buts dans le match et Sotoca buteur (3.85)

Les autres options:

Le Werder bat le Hertha (2.05)

Genk bat Malines et Onuachu marque (1.82)

Cote totale pour les trois paris du jour: 6.94

Pariez sur Lens - Toulouse ici