PRONOS PARIS RMC Les paris sur les buteurs

Notre pronostic: qui sera meilleur buteur de la Coupe du monde ?

Les meilleurs buteurs de la Coupe du monde ont souvent leur destin lié à leur sélection mais ce n'est pas systématique. Comme pour le vainqueur du trophée, un duo se dégage: Mbappé (10.00) /Neymar (12.00) ! Les deux stars du Paris-SG ont été cités six fois sur sept. Seul Rolland Courbis n'a pas opté pour le Brésilien dans la course au Soulier d'Or de cette compétition car, selon lui, il devra partager le gâteau avec Vinicius et Richarlison. De son côté, Benoît Boutron ne voit pas Mbappé dans le potentiel meilleur buteur car trop de joueurs peuvent faire la différence chez les Bleus en attaque (Benzema, Giroud, Dembélé ou Griezmann). Derrière le Brésilien et le Français, c'est Harry Kane (10.00) qui obtient le plus de suffrages car l'Angleterre peut aller loin, car il est presque le seul à être régulièrement décisif pour sa sélection. Enfin car il peut faire la différence dès le premier tour face aux Gallois, aux Américains et aux Iraniens. Puis arrive Messi (10.00), cité par Eric Di Meco, Lionel Charbonnier et Benoît Boutron. Enfin, Rolland Courbis et moi avons essayé de trouver une surprise, une grosse cote. Le Coach a choisi le Brésilien Vinicius (35.00) alors que j'ai opté pour Lewandowski (50.00). Pour moi, le Polonais peut marquer beaucoup au premier tour. Un triplé contre l'Arabie Saoudite, par exemple, n'est pas à exclure et l'attaquant du Barça est aussi capable de se montrer décisif face au Mexique et à l'Argentine... si ses partenaires parviennent à lui donner de bons ballons.

Chaque membre a donné trois buteurs suceptibles de terminer meilleur buteur.

Eric Di Meco

Messi (10.00)

Mbappé (11.00)

Neymar (12.00)

Lionel Charbonnier

Messi (10.00)

Mbappé (11.00)

Neymar (12.00)

Jérôme Rothen

Kane (10.00)

Mbappé (11.00)

Neymar (12.00)

Rolland Courbis

Kane (10.00)

Mbappé (11.00)

Vinicius (35.00)

Christophe Paillet

Mbappé (11.00)

Neymar (12.00)

Lewandowski (50.00)

Yohan Bredow

Kane (10.00)

Mbappé (11.00)

Neymar (12.00)

Benoît Boutron

Messi (10.00)

Kane (10.00)

Neymar (12.00)

