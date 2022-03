PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lille - Chelsea du 16 mars - Ligue des champions

Notre pronostic: Chelsea s'impose à Lille (1.85)

Lille vient de prendre seulement cinq points sur neuf possibles en Ligue 1 lors de ses trois derniers matches à domicile contre des équipes luttant pour le maintien: 0-0 face à Metz et Saint-Etienne et 4-0 contre Clermont. En revanche, quand le LOSC a affronté le Paris-SG, l'addition a été salée (défaite 5-1). Face au Champion d'Europe en titre qui reste sur cinq succès consécutifs toute compétition confondue (11 buts marqués et 1 seul encaissé), j'ai vraiment du mal à envisager l'exploit français. Au contraire, j'imagine plutôt un scénario similaire à celui de l'aller à Londres (2-0 pour Chelsea). Et n'oublions pas que Jonathan David, le meilleur buteur lillois, n'a toujours pas trouvé le chemin des filets en 2022. Cela n'incite pas à l'optimisme alors que le LOSC a deux buts à remonter contre le tenant du titre qui vient de réussir quatre clean-sheets en cinq matches. Voici donc une liste de paris basés sur une victoire des Blues dans le Nord !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Les autres pronostics sur Lille - Chelsea :

