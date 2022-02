PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lille - Metz du 18 février - Ligue 1

Notre pronostic: Lille bat Metz et Jonathan David marque (2.25)

En 25 ans, Metz (19e) ne s'est imposé qu'une seule fois à Lille (en 2017). On ne peut donc pas dire que le Nord réussit bien aux Messins. A priori, le LOSC vaut mieux que son actuelle 10e place même s'il vient de chuter lourdement face à Paris au stade Pierre Mauroy (5-1) à cause d'un match catastrophique de son gardien Grbic. Mais les Dogues ont tout de suite réagit en s'imposant 1-0 à Montpellier, avec Jardim dans les buts. La tâche de Metz, qui vient de chuter un nouvelle fois à domicile contre Marseille (2-1), s'annonce compliquée ce soir chez les champions de France en titre. Jonathan David (12 buts cette saison) n'a pas encore trouvé l'ouverture en 2022 et reste sur cinq rencontres sans inscrire le moindre but. Pour moi, l'attaquant canadien va enfin se réveiller contre une défense messine très friable (45 buts encaissés). Je vous propose donc parier sur Lille grâce à David pour tenter de doubler votre mise de départ.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

