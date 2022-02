PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lille - Metz du 19 février - Ligue 1

Notre pronostic: le Paris-SG gagne à Nantes et Mbappé marque (2.10)

Jamais deux sans trois ? Le PSG reste sur deux victoires 1-0 contre Rennes et face au Real Madrid grâce à Kylian Mbappé dans les arrêts de jeu. Vu sa forme actuelle, il me semble judicieux de tenter une nouvelle fois ce score et ce buteur à Nantes pour une magnifique cote de 20.00 ! Mais pour doubler la mise, contentez-vous du succès parisien à la Beaujoire avec un KMB décisif ! Après sa victoire contre City en phase de poule de la Ligue des champions, le PSG s'était fait piéger à Rennes. Le leader ne devrait pas commettre deux fois la même erreur chez un adversaire qui lui réussit bien: vingt-deux victoires et deux défaites en vingt-quatre confrontations sur les dix dernières années, toute compétition confondue. Battus à domicile à trois reprises cette saison, par Marseille, Nice et Lyon, les Canaris ont visiblement des difficultés contre les gros et ce n'est pas la venue de Paris qui devrait changer la donne.

Fiabilité : 60 %

Pari sûr : Paris gagne (1.48)

Pari du jour: Paris gagne 1-0/2-0/3-0 (2.95)

Buteur: Mbappé (1.92)

MyMatch : Paris gagne 1-0 et Mbappé marque (20.00)

Les autres options :

Lyon ne perd pas à Lens et les deux équipes marquent (2.10)

Nîmes bat Grenoble (1.98)

Southampton bat Everton (2.05)

L'Union Saint-Gilloise gagne à Charleroi (1.80)

Cote totale pour les cinq paris du jour: 32.22

