PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lille – Monaco du 23 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco ne perd pas à Lille et les deux équipes marquent (2.15)

Voilà une affiche très équilibrée entre deux clubs au coude à coude en championnat. Lille a remporté ses deux derniers matches, face à Lens (1-0) et à Strasbourg (3-0). Les Dogues ont donc fait le plein de confiance avant d’affronter Monaco mais un doute subsiste. Car le LOSC a bien du mal à enchaîner les bons résultats et peine à s’imposer face aux équipes de tête. Il s’est, en effet, incliné contre Paris (1-7), Marseille (1-2) et Lorient (1-2). En face, si Monaco vit des moments difficiles en Ligue Europa, le club de la principauté est en grande forme en Ligue 1. Il reste notamment sur une série de cinq victoires et un nul dans l'élite, avec une moyenne de deux buts inscrits par rencontre. Surtout, le duo Ben Yedder – Embolo commence à s’entendre parfaitement tout en se montrant efficace. Je ne vois donc pas les Monégasques s’incliner à Lille même si les deux équipes devraient marquer.

Les autres paris sur Lille – Monaco :

Le pari de folie : Monaco gagne et les deux équipes marquent (4.20)

Le buteur : Wissam Ben Yedder (2.65)

Le MyMatch : Monaco ne perd pas, plus de 2,5 buts dans le match, Ben Yedder ou David buteur (3.60)

Pariez sur Lille – Monaco ici !

Les autres options :

Nice bat Nantes (1.90)

L’Atalanta bat la Lazio (1.90)

Naples ne perd pas sur la pelouse de l’AS Rome et les deux équipes marquent (2.15)

Tottenham bat Newcastle (2.20)

L’Union Berlin gagne à Bochum (1.90)

Cote totale des six paris du jour : 69.75