PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lille – Wolfsburg du 14 septembre – Ligue des champions

Notre pronostic: Wolfsburg ne perd pas à Lille et Wout Weghorst marque (2.55)

On ne peut pas dire que Lille se soit préparé au mieux pour sa première rencontre de Ligue des champions. Le LOSC (12e de Ligue 1) n’a gagné qu’un match en cinq journées de championnat (2-1 contre Montpellier) mais a lourdement chuté à domicile face à Nice (0-4) et vient de perdre vendredi dernier 2-1 à Lorient. La dynamique est totalement opposée pour Wolfsburg, leader de Bundesliga avec quatre succès en quatre matches. Le duo Weghorst/Nmecha a déjà inscrit six buts et risque d’être encore décisif ce soir à Pierre-Mauroy. Je vois les Allemands s’imposer mais je vous propose cependant de vous couvrir avec le N2 et un but de l’attaquant néerlandais pour largement doubler votre mise de départ.

Pari sûr : Wolfsburg ne perd pas à Lille (1.47)

Pari de folie : Wolfsburg gagne à Lille et Weghorst marque (3.50)

Buteur : Weghorst marque (2.35)

MyMatch : Wolfsburg ne perd pas, Weghorst ou Nmecha marque et moins de 3,5 buts dans le match (3.00)

Le Bayern s’impose à Barcelone (2.00)

Man. Utd gagne à Berne et Ronaldo marque (1.88)

Séville bat Salzbourg et plus de 2,5 buts dans le match (2.15)

