PRONOS PARIS RMC Les paris sur Liverpool - Benfica du 13 avril - Ligue des champions 1/4 retour

Notre pronostic: Liverpool bat Benfica et plus de 2,5 buts dans le match (1.52)

Les Reds ont fait le job en 1/4 de finale aller de la Ligue des champions avec leur victoire 3-1 au stade de la Luz. Liverpool n'est donc pas obligé de s'imposer à Anfield pour se qualifier et le risque serait un scénario similaire à celui des 1/8 de finale quand les Anglais avaient gagné à Milan face à l'Inter (2-0) avant de chuter au retour devant leur public (1-0). Cependant, les hommes de Jürgen Klopp voudront s'éviter des frayeurs comme contre les Nerazzurri et Benfica me semble intérieur à l'Inter. En revanche, les Portugais sont capables de marquer éventuellement en Angleterre. C'est la raison pour laquelle je vous propose de parier sur un succès des Reds avec plus de 2,5 buts dans le match. Un 3-0 ou un 2-1 vous permettrait ainsi de gagner. Pour les buteurs, on pense évidemment à Salah et à Jota en priorité.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 75 %

Les autres pronostics sur Liverpool - Benfica:

Pari du jour : Liverpool gagne et Jota marque (2.00)

Pari de folie: Liverpool marque sur penalty (3.10)

Buteur: Salah (1.80)

MyMatch : Liverpool gagne, Salah et Jota marquent (3.15)

Les autres options :

Man. City ne perd pas à Madrid et moins de 2,5 buts (1.50)

Trans Narva bat Tallin Kalev (1.37)

Levadia Tallin bat Nomme Kalju (1.52)

Cote totale pour les cinq paris extérieurs: 4.75

Pariez sur Liverpool - Benfica ici