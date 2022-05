PRONOS PARIS RMC Les paris sur Liverpool - Real Madrid du 28 mai - Finale de la Ligue des champions

Notre pronostic: Benzema marque et Salah ou Mané buteur (3.45 via MyMatch) if(typeof(dstb)!= "undefined"){ dstb();}

Comme souvent, les finales de Ligue des champions sont difficiles à pronostiquer car les deux clubs ont des arguments sérieux à faire valoir. Liverpool, vice-champion d'Angleterre, présente un bilan exceptionnel dans la compétition avec dix victoires (six sur six en poule), un nul et une défaite. Et il faut bien préciser que le revers, à Anfield, a été enregistré contre l'Inter après avoir gagné à Giuseppe Meazza en 1/8 de finale aller. Pour le nul (3-3 face à Benfica), c'est la même chose, les Reds avaient fait le job à l'aller à Lisbonne en 1/4 de finale. Les scénarii ont été très différents pour le Real. Après avoir chuté au Bernabeu face au Sheriff Tiraspol, les Merengues ont remporté leur cinq autres matches de poule. A partir des matches à élimination directe, le Real a dû puiser dans ses réserves à chaque fois pour retourner une situation très compromise, que cela soit face au Paris-SG, puis face à Chelsea (prolongation) et enfin contre Manchester City (nouvelle prolongation). Les miraculés espagnols vont-ils encore bluffer tout le monde et remporter leur 14e Ligue des champions ? Très difficile à dire. Je conseille avant tout de jouer les buteurs sur cette rencontre. Karim Benzema (15 réalisations) sera l'atout numéro 1 du Real et les deux attaquants africains ceux de Liverpool. Pour une cote de 3.45, je suggère Benzema marque et Salah ou Mané buteur dans un MyMatch.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

