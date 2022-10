PRONOS PARIS RMC Les paris sur Marseille - Lens du 22 octobre - Ligue 1

Notre pronostic: Marseille bat Lens (2.10)

Tout porte à croire que la défaite au Vélodrome contre Ajaccio était un accident puisque l'OM s'est ensuite imposé à Lisbonne face au Sporting en Ligue des champions (2-0) et s'est relancé dans la course à la qualification en réussissant une performance très consistante, avant de perdre au Parc des Princes par le plus petits des écarts, sans être ridicule face au PSG. On peut donc s'imaginer que Marseille pourra renouer avec la victoire contre Lens après deux défaites en Ligue 1. En effet, le Racing n'a gagné qu'une seule fois en déplacement (il y a deux mois à Monaco) et reste sur une défaite à l'extérieur, dans le derby du Nord, avant de peiner contre Montpellier (1-0) à Bollaert. Comme les Olympiens n'ont réussi qu'un seul "clean-sheet" (face à Clermont), on peut aussi envisager le 1N avec des buts de chaque côté (2.15). A vous de voir !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Marseille - Lens:

Pari sûr: 1N (1.27)

Pari de folie: Marseille gagne et les deux équipes marquent (3.75)

Buteur: Alexis Sanchez (2.95)

MyMatch: Nul à la MT, 1N, les 2 marquent (4.90)

Les autres options:

Bordeaux bat Annecy et moins de 3,5 buts dans le match (2.10)

Amiens bat St Etienne (2.55)

Mönchengladbach bat Francfort (2.25)

Man. City bat Brighton par au moins trois buts d'écart (2.25)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 56.92

Pariez sur Marseille - Lens ici