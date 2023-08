PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lyon - Montpellier du 19 août – Ligue 1

Notre pronostic : Lyon bat Montpellier, les deux équipes marquent et Lacazette buteur (3.65)

Ces dernières années, cette affiche a enchanté le public. Festival offensif garanti ce soir si les deux clubs partent sur les mêmes bases ! 5-4 la saison passée, 5-1 celle d’avant et quelques autres rencontres riches en buts (3-2, 5-1 à deux reprises, ou encore 2-4). Pour cause de canicule, le match a été décalé à 19h au lieu de 17h. Vous aurez donc deux heures de plus pour parier. A votre place, je commencerais par jouer « les deux équipes marquent » (1.56) mais aussi le but de Lacazette (1.78). Et enfin la victoire de l’OL. En effet, les Lyonnais joueront pour la première fois de la saison au Groupama Stadium. S’ils restent sur cinq défaites consécutives dont quatre en amical, on peut envisager qu’avec l’aide du public, ils parviendront à s’imposer contre des Héraultais accrochés à la Mosson, il y a une semaine, par le promu havrais (2-2). En combinant dans un « My Match » mes trois pronos, vous obtenez un scénario très plausible et fort bien payé (3.65). A vous de voir !

Fiabilité : 35 %

Pari sûr : les deux équipes marquent (1.56)

Pari du jour : Lyon ne perd pas et les deux équipes marquent (1.82)

Pari de folie : Lyon bat Montpellier et les deux équipes marquent (2.80)

Buteur : Lacazette (1.78)

Le PSG gagne à Toulouise et Dembélé marque (4.50)

Nul entre Tottenham et Man. Utd (3.75)

Cote totale des trois paris de folie : 61.59

