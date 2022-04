PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lyon - Montpellier du 23 avril - Ligue 1

Notre pronostic: Lyon bat Montpellier, les deux équipes marquent et Dembélé buteur (3.35 via MyMatch)

Lyon (8e) est peut-être l'équipe la plus imprévisible de Ligue 1. Incapable d'enchaîner deux succès de suite hormis en septembre et en janvier, l'OL, après ses victoires 6-1 contre les Girondins et 3-2 contre les Angevins à domicile, a rechuté mercredi soir en s'inclinant 2-1 à Brest. Ceci ne l'empêche pas d'être archi-favori contre Montpellier (11e) qui n'a plus rien à craindre ni à espérer dans ce championnat. Comme les Lyonnais restent sur deux victoires d'affilée au Groupama Stadium, on peut en envisager une troisième cet après-midi. Et pour marquer, Peter Bosz comptera essentiellement sur Moussa Dembélé. L'ancien joueur du Celtic a inscrit deux doublés lors des deux derniers matches à domicile et compte huit réalisations en dix rencontres. Je vous conseille donc de lui faire confiance pour faire gagner son équipe... mais le MHSC pourrait aussi marquer. Si j'ai vu juste, vous triplerez votre mise.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 35 %

Les autres pronostics sur Lyon - Montpellier:

Pari du jour : 1N et les deux équipes marquent (2.00)

Pari sûr: plus de 2,5 buts dans le match (1.42)

Buteur: Dembélé (1.76)

Les autres options :

Monaco gagne à St Etienne, les deux équipes marquent et Ben Yedder buteur (4.50)

Le PSG bat Lens, les deux équipes marquent et Mbappé buteur (3.15)

Nul entre l'Inter et la Roma (4.10)

Cote totale pour les quatre paris de folie: 194.69

