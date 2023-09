PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lyon – PSG du 3 septembre – Ligue 1

Notre pronostic : le PSG gagne à Lyon et Mbappé buteur (2.05)

D’ordinaire affiche de gala, cette rencontre n’a jamais semblé aussi déséquilibrée. Le Paris-Saint-Germain a été particulièrement actif sur le marché des transferts et dispose aujourd’hui d’un effectif complet, qui doit permettre à Kylian Mbappé d’être dans les meilleures dispositions. Après deux résultats nuls poussifs contre Lorient et Toulouse, les Parisiens ont réalisé un très beau match face à Lens le week-end dernier (3-1), avec plusieurs actions de grande classe. De quoi être optimiste au moment de se déplacer sur la pelouse d’un adversaire qui, à l’inverse, traverse une longue zone de turbulences. Entre un mercato très compliqué, le conflit Textor-Aulas et un Laurent Blanc toujours plus menacé, l’Olympique Lyonnais se noie en ce début d’exercice. Les Rhodaniens n’affichent qu’un petit point au compteur et risquent, dans ce contexte, de plonger toujours plus avant la trêve internationale. Paris devrait faire le travail et s’imposer ce soir.

