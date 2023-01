PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lyon - Strasbourg du 14 janvier - Ligue 1

Notre pronostic: Lyon bat Strasbourg et les deux équipes marquent (3.10)

Neuf victoires et un nul lors des dix dernières confrontations ! C'est le bilan, à domicile, de l'OL contre Strasbourg ! Cela va peut-être rassurer les Lyonnais qui alternent le bon (victoire 4-2 à Brest et 2-1 face à Metz en Coupe de France) et le moins bon (défaite au Groupama Stadium contre Clermont et 0-0 chanceux à Nantes). Mais comme les Alsaciens n'ont remporté qu'une seule rencontre cette saison en Ligue 1, sur la pelouse de la lanterne rouge angevine, et qu'ils ont enchaîné quatre nuls et quatre défaites depuis cet unique succès, je ne suis pas rassuré pour eux, malgré le bon 2-2 face à Lens mercredi dernier à la Meinau. N'oublions pas qu'ils restaient sur une élimination en Coupe de France aux tirs au but devant leur public face à la seule équipe qu'ils ont battue cette saison. Dans ces conditions, j'opte pour la victoire lyonnaise mais avec les deux équipes qui marquent car les hommes de Laurent Blanc ont encaissé au moins un but dans 80 % des cas au Parc OL depuis le début de la compétition.

Fiabilité : 35 %

Les autres pronostics sur Lyon - Strasbourg:

Pari du jour: Lyon ne perd pas et les deux équipes marquent (2.00)

Pari sûr: au moins un but inscrit en 1ère mi-temps (1.31)

Buteur: Lacazette (2.25))

MyMatch: Lyon gagne, les deux équipes marquent et Lacazette buteur (4.70)

Les autres options:

Lens bat Auxerre par au moins trois buts d'écart (3.30)

Marseille bat Lorient et Moffi marque (6.75)

Nul entre Brighton et Liverpool (3.75)

Cote totale pour les quatre paris de folie: 258.95

