PRONOS PARIS RMC Les paris sur Manchester City – Arsenal du 6 août – Community Shield

Notre pronostic : Man. City bat Arsenal et plus de 2,5 buts dans le match (2.25)

Depuis six ans, les victoires des Gunners relèvent du miracle ! Le 18 juillet 2020, Arsenal avait battu Manchester City en ½ finale de la Cup dans un stade vide pour cause de Covid 19. Ce fut le seul succès des Londoniens en seize confrontations… pour quinze défaites et aucun nul ! En 2023, les Cityzens se sont imposés à chaque fois, à deux reprises en Premier League (4-1 et 3-1) mais aussi en Cup (1-0). Pour le Community Shield d’aujourd’hui à Wembley, il est logique que le champion en titre, qui a réussi un triplé historique avec la Coupe d’Angleterre et la Ligue des champions, parte favori face à son dauphin de la saison dernière, même sans Kevin de Bruyne, blessé aux ischios-jambiers. Gundogan et Marhez ont quitté le club tandis que Kovacevic et Gvardiol sont arrivés, mais le défenseur croate ne devrait pas être titulaire. Les Gunners seront quant à eux privés de Gabriel Jesus et de Zinchenko. Comme d’habitude, Manchester City devrait battre Arsenal et on pourrait assister à une rencontre ouverte avec des buts… dont au moins un de Haaland !

Fiabilité : 50 %

Les autres s sur Man. City - Arsenal :

Pari sûr : 1N et de 1,5 but dans le match (1.40)

Pari de folie : City gagne et les deux équipes marquent (2.95)

Buteur : Haaland (1.80)

My Match : City gagne, les deux équipes marquent et Haaland marque (3.75)

Les autres options :

Steaua bat Cluj (2.00)

Odd bat Stabaek (2.05)

Hibernian – St Mirren (1.82)

Cote totale des quatre paris du jour : 16.79

