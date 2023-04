PRONOS PARIS RMC Les paris sur Manchester City - Bayern Munich - Ligue des Champions

Notre pronostic : Manchester City bat le Bayern, Haaland buteur (2.15) !

Manchester City est redevenue une machine de guerre ! Les Cityzens, qui n'ont perdu qu'une seule fois depuis la mi-janvier, viennent d'enchaîner huit succès avec 31 buts marqués ! L'homme qui marche sur l'eau c'est bien évidemment Erling Haaland, auteur de 30 buts en 27 matches de Premier League et de 10 réalisations en six rencontres de Ligue des Champions. Au total, le Norvégien a marqué 44 fois en 38 matches avec son club depuis le début de saison ! En face, le Bayern a souffert mais a finalement pris sa revanche contre Fribourg (club qui l'a sorti en quart de finale de Coupe d'Allemagne il y a dix jours) le weekend dernier (1-0). Je mise donc sur une victoire mancunienne avec un nouveau but d'Haaland (2.15) !

Les autres pronostic sur Manchester City - Bayern :

Le pari sûr : les deux équipes marquent (1.56)

Le pari de folie : victoire de City, les deux équipes marquent (2.95)

Le buteur : doublé d'Haaland (4.10)

MyMatch : City gagne, Haaland et Mané buteurs (10.50)

Pariez sur City - Bayern ici