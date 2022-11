PRONOS PARIS RMC Les paris sur Maroc - Croatie du 23 novembre - Coupe du monde

Notre pronostic: la Croatie ne perd pas et les deux équipes marquent (2.45)

Battu seulement une fois en 2022, les Croates restent sur une belle série de cinq victoires consécutives dont une face à la France et deux contre le Danemark en Ligue des Nations. Même s'ils ne collectionnent pas les stars dans leur effectif, ils sont capables de battre n'importe qui mais peuvent aussi, dans un mauvais jour, se faire accrocher: défaite face à l'Autriche et nul contre la Slovénie. Je pense qu'il est préférable de se couvrir pour cette rencontre qui oppose les vice-champions du monde au Maroc, une sélection fantasque et irrégulière, capable de perdre 3-0 contre les Etats-Unis mais aussi de gagner sur le même face à la Géorgie ou encore 2-0 contre le Chili. Dans ces conditions, je vous propose de jouer le N2 avec des buts de chaque côté pour largement doubler votre mise.

