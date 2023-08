PRONOS PARIS RMC Les paris sur Marseille – Brest du 26 août – Ligue 1

Notre pronostic : Marseille bat Brest et les deux équipes marquent (2.90) Notre pronostic : Marseille bat Brest et les deux équipes marquent (2.90) if(typeof(dstb)!= "undefined"){ dstb();}

Lors des deux premières journées, les deux équipes ont toujours marqué dans les matches de Marseille et de Brest : 2-1 contre Reims et 2-2 à Metz pour l’OM, 3-2 face à Lens 2-1 au Havre pour les Bretons. On a par ailleurs répertorié aucun « clean sheet » lors des sept dernières confrontations entre ces deux clubs, aussi bien à Marseille qu’à Brest. Les Olympiens devront se méfier des hommes d’Eric Roy qui ont parfaitement débuté leur saison et qui restent sur deux succès consécutifs au Vélodrome sur le même score (2-1). Cependant, l’OM a gagné ses deux rencontres à domicile 2-1, contre Reims et le Panathinaïkos et il serait étonnant que les Bretons enchaînent trois victoires consécutives dont deux à l’extérieur. En pariant sur Marseille gagne avec des buts de chaque côté, vous pourriez tripler votre mise. Tentant non ?

Fiabilité : 35 %

Les autres sur Marseille - Brest :

Pari sûr : les deux équipes marquent (1.80)

Pari du jour : 1N et les deux équipes marquent (1.96)

Buteur : Aubameyang (2.30)

My Match : 1N, les deux équipes marquent, Aubameyang ou Vitinha marque (2.55)

Les autres options :

Bastia bat Troyes par un seul but d’écart (3.55)

Le PSG bat Lens et les deux équipes marquent (2.90)

Nul entre Brentford et Cryustal Palace et les deux équipes marquent (4.00)

Cote totale des quatre paris de folie : 119.42

