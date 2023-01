PRONOS PARIS RMC Les paris sur Marseille - Lorient du 14 janvier - Ligue 1

Notre pronostic: Marseille bat Lorient et plus de 2,5 buts dans le match (1.90)

Six victoires consécutives, série en cours, de Marseille face à Lorient (17 buts marqués et 4 encaissés) ! Depuis sept ans, l'OM s'impose aussi bien au Vélodrome qu'au Moustoir contre les Merlus. Par ailleurs, la dynamique est nettement en faveur des Marseillais qui ont réussi un carton plein depuis la reprise post Coupe du monde (6-1 contre Toulouse, 2-1 à Montpellier, 2-0 en Coupe de France contre Hyères et 2-0 à Troyes). On ne peut pas en dire autant des Lorientais qui ont chuté à domicile contre Montpellier, concédé un nul face à Monaco et gagné seulement contre la lanterne rouge angevine et les amateurs de la Chataigneraie en Coupe de France. Le FCL ne compte qu'un seul succès en huit journées de championnat, à Angers. Après un magnifique début de saison, les Bretons s'essoufflent et ce n'est pas à Marseille qu'ils vont, selon loi, se relancer. Cependant, ils sont capables de marquer au Vélodrome, notamment par l'intermédiaire de Moffi. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de parier sur l'OM et plus de 2,5 buts dans le match pour tenter de doubler votre mise.

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Marseille - Lorient:

Pari sûr: Marseille ne perd pas et plus de 1,5 but dans le match (1.30)

Pari de folie: Marseille gagne mais Moffi marque (6.75)

Buteur: Moffi (4.00)

MyMatch: Marseille ne perd pas, les deux équipes marquent, Sanchez ou Dieng ou Moffi marque (3.20)

Les autres options:

Lens bat Auxerre par au moins deux buts d'écart (1.90)

Lyon ne perd pas contre Strasbourg et les deux équipes marquent (2.00)

Cote totale pour les trois paris du jour: 7.22

