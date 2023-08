PRONOS PARIS RMC Les paris sur Marseille – Panathinaïkos du 15 août – Ligue des Champions

Notre pronostic : Marseille bat le Panathinaïkos et plus de 1,5 but dans le match (1.80)

L’Olympique de Marseille n’a pas le choix. Défaits en Grèce la semaine dernière sur le plus petit des scores, les Phocéens sont dans l’obligation de réaliser un très gros match pour renverser son adversaire et se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions. Ils se sont d’ailleurs rassurés pour leur première au Vélodrome cette saison en s’imposant face à Reims en championnat (2-1). De quoi aborder ce deuxième match d’affilée à domicile avec un peu plus de confiance. Sur le papier, l’OM a un effectif bien plus fourni que celui du Panathinaïkos. Mais les Grecs vont évidemment jouer pour ne pas perdre ce soir. Il faudra donc s’attendre à un bloc bas qui sera difficile à perforer. Mais dans un stade en fusion, les Marseillais ont tous les arguments pour trouver la clé et parvenir au moins à arracher la prolongation.

Le pari sûr : Marseille ne perd pas et plus de 0,5 but dans le match (1.20)

Le pari de folie : Marseille gagne et les deux équipes marquent (3.35)

Le buteur : Pierre-Emerick Aubameyang (2.40)

Le MyMatch : Marseille gagne, les deux équipes marquent et Aubameyang buteur (5.30)

Le PSV Eindhoven ne perd pas sur la pelouse de Sturm Graz et les deux équipes marquent (1.90)

Galatasaray bat l’Olimpija Ljubljana par au moins deux buts d’écart (1.80)

Le Maccabi Haïfa bat le Slovan Bratislava et moins de 4,5 buts dans le match (1.80)

Cote totale des quatre paris du jour : 11.08