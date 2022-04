PRONOS PARIS RMC Les paris sur Marseille - PAOK du 7 avril – Ligue Europa Conférence

Notre pronostic : Marseille bat le PAOK (1.43)

Marseille doit assumer son statut et aller loin dans cette Ligue Europa Conférence qui est taillée pour une équipe de son envergure. Les Marseillais sont très bons en championnat et ont fait une très bonne opération dans la lutte pour la Ligue des Champions en s’imposant à Saint-Etienne (4-2). Les Olympiens ont maintenant trois points d’avance sur Rennes, 2e. Il faut donc enchaîner ce soir contre un adversaire largement à leur portée. Le PAOK est 2e du championnat grec, vient d’être battu par le Panathinaikos ce week-end et est largement distancé par l’Olympiakos. Après avoir éliminé les Belges de La Gantoise, la marche me paraît bien plus haute au Vélodrome. C’est pourquoi je vous suggère de miser sans peur sur une victoire de l’OM qui est supérieur dans tous les domaines.

Pari du jour : Marseille gagne par au moins deux buts d’écart (2.10)

Pari de folie : l’OM gagne 2-0, 3-0 ou 4-0 (3.15)

Buteur : Payet marque (2.70)

MyMatch : Marseille gagne, au moins deux but dans le match dont un de Payet (3.15)

Barcelone ne perd pas à Francfort et au moins un but (1.23)

Braga ne perd pas contre les Glasgow Rangers (2.99)

Feyenoord ne perd pas contre le Slavia Prague et au moins un but (1.25)

