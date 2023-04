PRONOS PARIS RMC Les paris sur Milan AC - Naples du 12 avril - Ligue des Champions

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Milan et Naples (3.75) !

Cette affiche marque le retour en grâce des clubs italiens en Ligue des Champions. L'une de ces deux équipes atteindra les demi-finale et pourrait même affronter l'Inter si les Nerazzurri parviennent à éliminer le Benfica. Milan et Naples ne se sont jamais affrontés dans la plus grande des Coupes d'Europe. Cette rencontre aller à San Siro est difficile à pronostiquer car le Napoli, qui domine outrageusement la Serie A cette saison, a concédé une lourde défaite (4-0) face à ces mêmes milanais il y a seulement dix jours. De plus, Luciano Spalletti pourrait être privé de son meilleur attaquant Victor Osimhen, touché aux adducteurs. Je tente donc la grosse cote : match nul dans ce choc 100% italien (3.75) !

Les autres pronostics sur Milan - Naples :

Pari sûr : Milan ne perd pas (1.42)

Pari du jour : Milan ne perd pas, les deux équipes marquent (2.40)

Buteur : Leao (3.70)

MyMatch : Nul, les deux marquent, Leao buteur (11)

Pariez sur Milan AC - Naples