PRONOS PARIS RMC Les paris sur Monaco – Lens du 2 septembre – Ligue 1

Dynamique totalement opposée entre Monaco (leader de Ligue 1) et Lens (15e) ! Le dauphin du PSG la saison dernière a raté son début de saison en perdant à Brest (3-2) et à Paris (3-1) et en ne prenant qu’un point contre Rennes à Bollaert. En revanche, Monaco a bien commencé avec deux victoires à Clermont (4-2) et contre Strasbourg (3-0) avant d’être victime du hold-up nantais le week-end passé (3-3 contre le cours du jeu). Même si les « Sang et Or » réussissent bien en Principauté depuis trois ans, je suis très inquiet pour eux car leur effectif est plus faible que la saison dernière. Certes, Wahi sera titulaire pour la première fois mais il lui faudra sûrement un peu de temps pour faire oublier Openda, parti à Leipzig. Et n’oublions pas que ce duel oppose la meilleure attaque de Ligue 1 (10 buts en trois journées) à la pire défense (7 buts encaissés). Par ailleurs, Ben Yedder a débuté sur les chapeaux de roue avec quatre buts en trois rencontres. Dans ces conditions, il me semble judicieux de parier sur un succès monégasque pour tenter de doubler la mise.

