PRONOS PARIS RMC Les paris sur Montpellier – Lens du 25 février – Ligue 1

Notre pronostic : nul entre Montpellier et Lens (3.65)

Même si Montpellier n’a partagé les points à la Mosson que contre Reims (9 nuls à l’extérieur), je ne serais pas étonné que cela se reproduise face à Lens, l’autre spécialiste des scores de parité en déplacements (7). Les « Sang et Or » n’ont perdu que deux fois hors de leurs bases cette saison (à Lille et à Lyon) mais ne compte que trois succès à l’extérieur (à Monaco, Marseille et Angers). Par ailleurs, depuis la reprise, le Racing marque vraiment le pas et a été accroché à Nice, à Strasbourg, à Troyes et à Brest puis a chuté à Lyon. Dans ces conditions, j’imagine mal un vainqueur lors de cette rencontre. Si j’ai vu juste, vous triplerez largement votre mise de départ.

Fiabilité : 35 %

Les autres pronostics sur Montpellier - Lens :

Pari sûr : N2 et moins de 4,5 buts (1.30)

Pari du jour : N2 et les deux équipent marquent (2.10)

Buteur : Wahi ou Openda (1.78)

MyMatch : N2, les deux équipes marquent, Wahi ou Openda buteur (3.30)

Les autres options :

Nul entre Rodez et Bastia (3.00)

Nul entre Guingamp et Caen (3.05)

Nul entre Grenoble et Le Havre (2.85)

Nul entre Lecce et Sassuolo (3.05)

Nul entre Cadix et le Rayo Vallecano (2.95)

Cote totale pour les six nuls du jour : 856.40

Pariez sur Montpellier – Lens ici