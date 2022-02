PRONOS PARIS RMC Les paris sur Montpellier - Lille du 12 février - Ligue 1

Notre pronostic: Montpellier ne perd pas et les deux équipes marquent (2.35)

Montpellier (7e) présente un bilan très correct à la Mosson (7 victoires, 2 nul et 3 défaites) et vient de battre Monaco 3-2 à domicile. Lille (11e) semble marquer le pas après une très belle série, comme le prouvent ses derniers revers à Brest (2-0) et surtout contre le Paris-SG (5-1) au stade Pierre Mauroy. Par ailleurs, le LOSC ne compte que 25 % de victoires à l'extérieur, ce qui paraît faible pour un champion en titre. Les Héraultais se montrent quant à eux très irréguliers devant leur public depuis plusieurs semaines puisqu'ils sont capables de perdre contre Troyes et de battre Monaco. Il me paraît donc judicieux de tenter le nul entre deux équipes alternant le bon et le moins bien depuis deux mois.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Montpellier - Lille :

Pari sûr : les deux équipes marquent (1.66)

Pari de folie : match nul (3.50)

Buteur: David (2.50)

MyMatch : Montpellier ne perd pas et Wahi ou David marque (2.95)

Les autres options :

Ajaccio bat Guingamp (2.05)

Le Rayo Vallecano bat Osasuna (2.20)

Fribourg bat Mayence (2.15)

Leverkusen bat Stuttgart et Schick marque (2.05)

La Lazio bat Bologne et Immobile marque (2.10)

Naples ne perd pas contre l'Inter et les deux équipes marquent (2.20)

Cote totale pour les sept paris du jour: 215.81

Pariez sur Montpellier - Lille ici