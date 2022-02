PRONOS PARIS RMC Les paris sur Montpellier - Rennes du 25 février - Ligue 1

Notre pronostic: Montpellier ne perd pas contre Rennes (1.80)

Quelle surprise de voir que le Stade Rennais part très favori (2.00) ce soir à la Mosson ! Montpellier (9e) ne compte que trois longueurs de retard sur Rennes (5e) et une victoire (3.80) lui permettrait de revenir à la hauteur de son adversaire du jour. Vu la forme des "Rouge et Noir", notamment à l'extérieur (quatre revers consécutifs, à Monaco, Lens, Clermont et Paris) et leur dynamique actuelle (victoires à domicile et défaites en déplacement depuis plus de deux mois) je vous conseille de parier sur le fait que les Héraultais ne s'inclineront pas devant leur public. Malgré son irrégularité, le MHSC a quand même remporté huit de ses treize derniers matches en trois mois, toute compétition confondue, notamment contre Monaco en championnat (3-2) et Strasbourg en Coupe de France (1-0). Par ailleurs, les confrontations entre ces deux clubs tournent toujours en faveur de celui qui reçoit sur les deux dernières années. Ce 1N à 1.80 me semble donc intéressant.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 60 %

Les autres pronostics sur Montpellier - Rennes :

Pari sûr : + de 1,5 but dans le match (1.27)

Pari du jour: Montpellier bat Rennes (3.80)

Buteur: Savanier ou Wahi (2.15)

MyMatch : Montpellier ne perd pas, Savanier ou Wahi buteur (3.00)

