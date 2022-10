PRONOS PARIS RMC Les paris sur Nantes - Fribourg du 13 octobre - Ligue Europa

Notre pronostic: Fribourg s’impose à Nantes (1.96)

Match de la dernière chance pour Nantes ce soir contre Fribourg, le leader du groupe qui compte trois succès en trois journées et qui voudra valider son ticket pour le tout suivant en réussissant un coup à la Beaujoire ! Et je ne suis pas du tout optimiste pour le club français. Vu la forme actuelle des Canaris, je ne vois pas comment ils pourraient réaliser un exploit face aux Allemands. En effet, le FCN, depuis sa victoire contre Olympiakos, a enchaîné cinq défaites et un nul 0-0 face à Lens ! Pas vraiment rassurant avant de défier le deuxième de Bundesliga qui n’a perdu qu’une seule rencontre cette saison face à Dortmund, et qui n’a toujours pas chuté en déplacement (quatre succès et deux nuls en six rencontres hors de ses bases) toute compétition confondue. Il me semble de logique de parier sur Fribourg pour tenter de doubler la mise.

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Nantes - Fribourg:

Pari sûr: N2 et + de 0,5 but (1.35)

Pari du jour: Fribourg gagne par un but d’écart (3.55)

Buteur: Gregoritsch (2.85)

MyMatch: Fribourg gagne, + de 1,5 but, Gregoritsch ou Grifo buteur (2.85)

Les autres options:

Rennes ne perd pas à Varsovie contre Kiev et les deux équipes marquent (2.05)

Arsenal ne perd pas à Bodo et les deux équipes marquent (1.88)

Villarreal gagne sur la pelouse de l’Austria de Vienne (1.58)

Monaco gagne à Trabzon (2.05)

Cote totale pour les cinq paris extérieurs: 24.46

