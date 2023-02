PRONOS PARIS RMC Les paris sur Nantes – Lens du 1e mars – Coupe de France – ¼ de finale

Notre pronostic : match nul entre Nantes et Lens (3.65)

La spécialité de Lens à l’extérieur… c’est le nul (huit cette saison en championnat) ! Depuis la reprise, les « Sang et Or » n’ont toujours pas réussi à s’imposer hors de leurs bases. Ils ont perdu à Lyon et concédé le nul à Nice (7e), Strasbourg (15e), Troyes (19e), Brest (18e) et Montpellier (14e) le week-end dernier comme je l’avais annoncé dans les Paris RMC. De son côté, Nantes n’a perdu à domicile que face à Paris, Marseille et Rennes, dimanche après-midi. Même si les Canaris viennent de s’incliner (3-1) à Lens en Ligue 1, ils sont tout à fait capables d’éviter la défaite à la Beaujoire sur quatre-vingt-dix minutes. N’oublions pas qu’ils sont tenants du trophée et très motivés à l’idée de le conserver. Vu les difficultés de Lens depuis son succès face au PSG en fin d’année 2022, je verrais bien cette rencontre se terminer par une séance de tirs au but. Si j’ai vu juste, vous triplerez largement votre mise.

Fiabilité : 40 %

Les autres pronostics sur Nantes – Lens :

Pari sûr : N2 et moins de 3,5 buts (1.52)

Pari du jour : N2 et moins de 2,5 buts (2.00)

Buteur : Blas ou Thomasson (1.98) (1.78)

MyMatch : N2, moins de 4,5 buts dans le match et Blas ou Thomasson buteur (3.05)

Les autres options :

Osasuna bat Ath. Bilbao (3.00)

Nul entre Botosani et le Rapid Bucarest (2.95)

Cote totale pour les trois paris de folie : 32.30

