PRONOS PARIS RMC Les paris sur Nantes - Lille du 12 août - Ligue 1

Notre pronostic: Lille gagne à Nantes (2.50)

Nantes risque de perdre gros ce soir à la Beaujoire: le match contre le LOSC, sa bête noire... et Ludovic Blas qui devrait signer à Lille dans les prochains jours ! Les Canaris, déjà handicapés par le départ de Kolo-Muani à Francfort, connaissent de sérieux soucis offensifs depuis la reprise. Ils n'ont battu que Lorient et n'ont pas marqué le moindre but lors de leurs trois dernières sorties: 0-1 en amical face à Rennes, 0-4 lors du Trophée des champions contre le Paris-SG et 0-0 à Angers en ouverture du championnat. Pas vraiment rassurant avant d'accueillir les Lillois qui ont bien débuté en s'imposant 4-1 face à Auxerre. Par ailleurs, le LOSC reste sur cinq nuls et huit victoires en Loire-Atlantique. Les mineurs (moins de 18 ans) n'ont donc jamais vu les Canaris, à domicile, battre les Dogues. Impressionnant !

Fiabilité : 50 %

