PRONOS PARIS RMC Les paris sur Nantes - Marseille du 1e septembre – Ligue 1

Notre pronostic : Marseille ne perd pas à Nantes et les deux équipes marquent (1.96)

Bien qu’ayant mené 2-0 et 3-1 contre Monaco le week-end passé, les Canaris s’en sont finalement très bien sortis avec un 3-3 (18 tirs à 4 et 10 corners à 1 en faveur de l’ASM). Pas sûr du tout que Nantes ait autant de réussite ce soir contre Marseille. L’OM a bien débuté sa saison en Ligue 1 avec sept points pris sur neuf possibles et méritait même le sans faute si l’arbitrage ne lui avait pas été si défavorable à Metz (2-2). Par ailleurs, les Olympiens ont pris douze points sur douze en deux saisons contre Nantes et comptent bien poursuivre cette série. Je pense qu’ils sont capables de s’imposer à la Beaujoire mais je vous conseille cependant de vous couvrir avec les N2 et des buts de chaque coté car Marseille n’a réussi qu’un seul « clean sheet » (face à Brest) en cinq rencontres, toutes compétitions confondues. Si j’ai vu juste, vous doublerez votre mise. Pour tripler, vous pouvez parier sur l’OM et les deux équipes marquent !

Fiabilité : 55 %

Les autres sur Nantes - Marseille :

Pari sûr : N2 et moins de 4,5 buts (1.35)

Pari de folie : Marseille et les deux équipes marquent (3.15)

Buteur : Aubameyang (2.55)

My Match : l’OM ne perd pas, les deux équipes marquent, Aubameyang ou Vitinha buteur (2.60)

Les autres options :

Le Sparta Rotterdam bat Nimègue (1.90)

Milan ne perd pas à Rome et les deux équipes marquent (2.45)

Kasimpasa ne perd pas contre Trabzonspor et moins de 3,5 buts dans le match (2.20)

Cote totale des quatre paris du jour : 20.07

