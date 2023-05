PRONOS PARIS RMC Les paris sur Nantes - Montpellier du 20 mai – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Nantes et Montpellier (3.50)

Les Canaris n’ont plus gagné à la Beaujoire en championnat depuis le 12 février (1-0 contre Lorient), soit six rencontres, et viennent d’enchaîner trois nuls et trois défaites à domicile. Pas rassurant du tout quand on est relégable à trois journées de la fin ! Même si les Héraultais n’ont plus rien à craindre ni à espérer en Ligue 1, ils joueront en toute décontraction et ne seraient pas contre l’éventualité de prendre leur revanche car ils avaient été largement dominés par Nantes à la Mosson le 15 janvier (3-0). Mais depuis, les dynamiques se sont bien inversées. Pendant que le FCN ne gagnait aucun match, le MHSC en remportait sept après la mi-février. Enfin, les Canaris sont LES spécialistes du partage des points (15 cette saison) et des nuls à la mi-temps (19). Pour toutes ces raisons, pourquoi ne pas tenter le nul (3.50) et le nul à la pause (1.98) ?

Fiabilité : 40 %

Les autres pronostics sur Nantes - Montpellier :

Pari du jour : nul à la mi-temps (1.98)

Pari sûr : moins de 3,5 buts (1.30)

Buteur : Wahi (2.75)

MyMatch : nul à la mi-temps, N2 et moins de 3,5 buts dans le match (3.55)

