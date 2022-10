PRONOS PARIS RMC Les paris sur Nantes - Qarabag du 27 octobre - Ligue Europa

Notre pronostic: match nul entre Nantes et Qarabag (3.55)

L’aventure européenne de Nantes sent le roussi. Après leur victoire lors de la première journée face aux Grecs de l’Olympiakos (2-1), les Canaris ont enchaîné trois défaites de suite dans la compétition et ont montré qu'ils n'avaient pas le niveau européen. Et ce n’est pas en championnat que les Nantais (15e) ont pu se rassurer même si on a noté un léger mieux contre Brest (4-1) et à Nice (1-1), deux autres mal classés. En Azerbaïdjan, les Nantais, ont tenu une mi-temps avant de prendre l’eau en deuxième période (défaite 3-0). A la Beaujoire, le FCN aura un esprit de revanche et devra faire bonne figure devant son public. Vu la qualité et la forme actuelle des deux clubs, j'ai bien peur que cela ne suffise pas et que les hommes de Kombouaré ne puissent espérer mieux qu'un score de parité. Alors banco sur un nul pour largement tripler la mise !

Fiabilité : 35 %

