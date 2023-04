PRONOS PARIS RMC Les paris sur Nantes – Toulouse du 29 avril – Finale Coupe de France

Notre pronostic : Toulouse ne perd pas contre Nantes et les deux équipes marquent (2.10)

Jour de finale aujourd’hui ! Le FC Nantes défend son titre ce soir à 21h face à Toulouse. Les Nantais sont pourtant à la peine en championnat à égalité de points avec le premier relégable et la série depuis le mois de février est catastrophique. C’est simple, sur ses treize dernières rencontres toutes compétitions confondues, Nantes n’en a gagné que deux. Ses deux rencontres de Coupe de France contre Lens et Lyon. Toulouse va mieux que les Canaris avec dix victoires et sept défaites sur ses dix-sept deniers duels. Même si l’expérience est du côté des hommes de Kombouaré, le Téfécé a montré tellement de belles choses que je ne le vois pas perdre. Je pense également que Nantes va marquer dans une belle finale pour une cote de 2.10 !

Les autres pronostics sur Nantes – Toulouse :

Le pari de folie : match nul (3.50)

Le pari sûr : moins de 3,5 buts (1.30)

Le buteur : Dalinga ou Blas (1.82)

Le MYMATCH : Toulouse ne perd pas, les deux équipes marquent et Dalinga ou Blas buteur (3.45)

Les autres options :

Lille bat Ajaccio 1-0, 2-0 ou 3-0 (2.05)

Leipzig bat Hoffenheim par au moins deux buts d’écart (1.86)

Le Milan AC ne perd pas sur la pelouse de l’AS Rome et moins de 2,5 buts (1.94)

L’Atalanta ne perd pas sur la pelouse du Torino et les deux équipes marquent (2.25)

Brighton bat Wolverhampton et moins de 3,5 buts (2.05)

Cote totale des six paris du jour : 71.65